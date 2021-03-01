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Пандемия COVID-19

В Японии из-за поломки рефрижератора испортилось около 1 тыс. доз вакцины

Препарат от Pfizer хранится при крайне низкой температуре

ТОКИО, 1 марта. /ТАСС/. Около 1 тыс. доз вакцины производства компании Pfizer стали непригодными к использованию в Японии из-за поломки рефрижератора, где они хранились. Об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

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По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, в результате инцидента непригодными для использования оказались 172 флакона с вакциной, которых бы хватило на 1 032 дозы. В настоящее время не известно, что стало причиной поломки оборудования. Одной из отличительных особенностей вакцины от Pfizer является необходимость ее хранения при крайне низкой температуре.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе будут привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс может охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан. По данным японских властей, за неделю с момента начала вакцинации в стране, не было выявлено ни одного случая возникновения сильных побочных эффектов у привившихся.

Теги
ЯпонияПандемия COVID-19
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