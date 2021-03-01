Родившийся в Ростовском зоопарке медвежонок впервые вышел в вольер

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 марта./ТАСС/. Белая медведица Комета из Ростовского зоопарка впервые вывела своего детеныша в открытый вольер с бассейном, сообщили в группе зоопарка в соцсети "ВКонтакте".

27 декабря 2020 года стало известно, что у пары белых медведей Кометы и Айона из Ростовского зоопарка родился медвежонок. Тогда же сообщалось, что увидеть детеныша на публике посетители зоопарка смогут весной. Это первый за 32 года случай, когда в Ростовском зоопарке родился белый медвежонок.

"Рады сообщить, что Комета с малышом вышли в уличный вольер с бассейном. Теперь все желающие могут навестить маму и медвежонка. Время выхода на экспозицию Комета определяет сама. Сладкая парочка гуляет на улице несколько раз в день", - говорится в сообщении.

Комета родилась в 2012 году в зоопарке города Брно (Чехия), спустя два года она переехала в зоопарк Ростова-на-Дону. Белый медведь Айон прибыл из Ижевского зоопарка в начале 2019 года. 27 декабря 2020 года у белой медведицы родился первый детеныш.

Белый медведь внесен в международную Красную книгу и Красную книгу РФ. Всего в мире насчитывается 20-25 тыс. особей, не более 7 тыс. из которых обитают на территории России. Охота на них в России запрещена с 1957 года.