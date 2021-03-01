Супруга Елизаветы II перевели в другую больницу для проведения обследования

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний герцог Эдинбургский Филип, госпитализированный две недели назад по совету врачей, переведен в другую больницу, где пройдет несколько диагностических процедур. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский сегодня был переведен из больницы имени [короля] Эдуарда VII в больницу святого Варфоломея, где врачи продолжат лечить обнаруженную у него инфекцию, проведут необходимые обследования и будут наблюдать за его состоянием в связи с имеющейся у него болезнью сердца, - говорится в сообщении дворца. - Герцог чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, пробудет в больнице как минимум до конца недели".

Больница святого Варфоломея, расположенная в центральной части Лондона рядом с Собором святого Павла, специализируется на диагностике и лечении сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

99-летний принц Филип был госпитализирован 16 февраля в качестве меры предосторожности, после того как почувствовал недомогание. Другие члены королевской семьи, навещавшие герцога Эдинбургского, сообщали о том, что он хорошо себя чувствует и рассчитывает вскоре покинуть больницу.

Ранее источники агентства Reuters проинформировали, что госпитализация супруга 94-летней Елизаветы II не связана с коронавирусом. При этом сообщалось, что у принца обнаружена инфекция, тип которой не уточнялся. О том, что Ее Величество с мужем привилась от коронавируса, Букингемский дворец сообщил 9 января. Уколы были сделаны королевским врачом в Виндзорском замке, где Елизавета II пребывает с начала ноября после введения в Англии строгих коронавирусных ограничений.