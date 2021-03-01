Всероссийские проверочные работы пройдут в колледжах с 15 сентября по 20 октября

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Всероссийские проверочные работы (ВПР) впервые пройдут в техникумах и колледжах с 15 сентября по 20 октября 2021 года, следует из письма Рособрнадзора, размещенного на сайте ведомства.

"ВПР СПО (среднего профессионального образования - прим. ТАСС) проводятся в период с 15 сентября по 20 октября 2021 года", - говорится в документе.

Ранее в Рособрнадзоре сообщали, что всероссийские проверочные работы во всех техникумах пройдут в 2021 году впервые.

Как следует из документа, расписание проведения проверочных работ в указанный период составляется учебным заведением самостоятельно.

Работы будут писать обучающиеся первых курсов очной формы по образовательным программам среднего профобразования, поступившие на базе основного общего образования, а также обучающиеся по программам среднего профобразования, завершившие в предыдущем учебном году освоение общеобразовательных предметов и обучающиеся по очной форме на базе основного общего образования.

Всероссийские проверочные работы - это итоговые контрольные, они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учащихся с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.