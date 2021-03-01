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Причиной смерти бывшей участницы Little Big стала болезнь сердца

По данным источника ТАСС, Анна Кастельянос страдала от кардиомиопатии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Причиной смерти бывшей участницы группы Little Big Анны Кастельянос стала кардиомиопатия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причина ее смерти установлена, это кардиомиопатия", - сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

О смерти Кастельянос стало известно в понедельник. Тело женщины обнаружили в квартире на Рыбацком проспекте, где она проживала. Лидер Little Big Илья Прусикин позже в Instagram подтвердил информацию о смерти артистки.

Кардиомиопатия - группа заболеваний сердечной мышцы, которые ведут к развитию нарушений ритма сердца или хронической сердечной недостаточности. Кардиомиопатия может иметь генетическую или воспалительную природу, а также возникать при нарушении обмена веществ. 

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