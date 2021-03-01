Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор муниципальному депутату Галяминой 11 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд назначил на 11 марта рассмотрение жалобы на приговор муниципальному депутату Тимирязевского района Юлии Галяминой, осужденной за неоднократные нарушения правил организации митингов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московский городской суд поступили апелляционные жалобы на приговор Тверского районного суда города Москвы от 23 декабря 2020 года в отношении Галяминой Ю. Е., осужденной по ст. 212.1 УК РФ. Судебное заседание назначено в 10:00 мск 11 марта", - сказали в суде.

Галямину приговорили к двум годам условно по ст. 212.1 УК РФ ("Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Вину депутат не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

По данным СК, обвиняемая призывала прийти на незаконную акцию в центре Москвы 15 июля прошлого года, собравшую не менее 400 человек. До этого она трижды привлекалась к административной ответственности за несанкционированные акции в течение предыдущих шести месяцев. По статье 212.1 УК РФ ранее были осуждены активисты Ильдар Дадин и Константин Котов.