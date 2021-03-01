Региональный этап форума "Территория смыслов" в Перми объединил более 100 человек

ПЕРМЬ, 1 марта. /ТАСС/. Более 100 человек стали участниками регионального этапа Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который впервые стартовал в понедельник в Перми. Об этом журналистам сообщила пресс-служба краевого Министерства по туризму и молодежной политике.

"Участники регионального этапа, которые прошли отбор, были приглашены на территорию автономного лагеря. Всего более 100 человек. Ребят ждет обширная обучающая программа, специально созданная для Пермского края, встречи с экспертным и профессиональным сообществом, представителями бизнеса и власти", - говорится в сообщении.

Заявка на проведение регионального этапа была подана по инициативе молодых жителей Прикамья. "Территория смыслов" в Перми пройдет по нескольким образовательным трекам: концепт-сессия для молодых людей, проектный трек грантового конкурса Росмолодежи, авторская методика развития компетенций. Отдельным направлением будет выделена работа с молодежью в муниципалитетах Пермского края, участие в которых запланировано для первых лиц территорий. Основная задача молодых людей - создать проектные решения по формированию мест притяжения молодежи, а руководители муниципалитетов разработают стратегии создания конкурентного преимущества своей территории для молодежи. Итогом работы на форуме станут социально значимые проекты, которые будут поддержаны в краевом грантовом конкурсе "Перспективы". Индивидуальные участники или команды смогут получить грант до 200 тыс. рублей на реализацию своей идеи, защита проектов состоится 6 марта на зимней сессии краевого форума "Пермский период".

"Здорово, когда большие федеральные проекты проходят не только где-то в центре, но и в регионе. Те самые люди, которые делают "Территорию смысла", они приехали [в Пермь], задача проработать конкретно с каждым из вас те задачи, которые в том числе руководство региона ставит, чтобы любые задачи, инициативы приземлять с учетом вашего мнения. И Росмолодежь как раз в этом плане видит самую главную миссию - максимальное содействие самореализации и создание максимальных возможностей для реализации", - обратился к участникам форума заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров.

Форум "Территория смыслов" проводится с 2015 года Федеральным агентством по делам молодежи и АНО "Россия - страна возможностей", до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления "Сенеж" в Подмосковье. Спикерами традиционно становятся политики, отраслевые эксперты, управленцы и лидеры общественного мнения. Для более глубокой проработки тематики смен и формирования проектных команд состав участников формируется по принципу междисциплинарности - в рамках одной смены участники знакомятся и работают с ребятами смежных профессиональных направленностей. В 2020 году в форуме "Территория смыслов" от Пермского края участие приняли восемь человек. В 2021 году благодаря проведению в Прикамье регионального этапа форума количество участников увеличится в десятки раз.