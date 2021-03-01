Власти Ставрополья планируют завершить массовую вакцинацию жителей региона к осени

СТАВРОПОЛЬ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют завершение массовой вакцинации против коронавируса в регионе к сентябрю 2021 года. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе губернатора края.

"Увеличение объемов производства вакцины в стране позволяют прогнозировать более раннее завершение прививочной кампании на Ставрополье. Она может быть проведена уже к началу осени. Условием для достижения этой цели губернатор [Владимир Владимиров] назвал дальнейшее повышение доступности вакцинации для ставропольцев - медучреждения края должны обеспечить возможность осуществления около 6-7 тыс. прививок в сутки", - говорится в сообщении.

В Ставропольском крае вакцинацию уже прошли более 62 тыс. человек. На 1 марта резервы первого компонента вакцины составляют свыше 32 тыс. доз, второго - более 64 тыс. доз.

По информации краевого Минздрава, ежедневно на Ставрополье вакцинацию проходят от 600 до 3 тыс. человек. Динамика новых случаев заражения минимальна за последние полгода - осенью 2020 года и зимой 2021 года в регионе в среднем фиксировали около 200 новых случаев инфицирования за сутки. В крае 1 марта выявили 65 новых случаев заражения, с начала пандемии - 47 388.