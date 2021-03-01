Кабмин продлил на месяц въезд в РФ гражданам ЕАЭС по приложению "Путешествую без COVID-19"

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Правительство России продлило на месяц применение приложения "Путешествую без COVID-19", которое позволяет гражданам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) въезжать на территорию РФ при наличии отрицательного теста на коронавирус. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба кабмина.

"Правительством утверждено распоряжение <...>, предусматривающее продление до 1 апреля 2021 года срока применения мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" для предъявления отрицательных результатов исследований на новую коронавирусную инфекцию при пересечении государственной границы Российской Федерации в определенных пунктах пропуска", - говорится в сообщении.

Ранее предполагалось применять это приложение до 1 марта 2021 года.

"Путешествую без COVID-19" позволяет гражданам государств, входящих в состав ЕАЭС, въезжать в Россию через Армению и Белоруссию в облегченном порядке. С помощью платформы можно выбрать клинику для тестирования на коронавирус, получить результат анализа, и, если он отрицательный, отправляться в поездку. Результат теста, который нужно предъявлять на границе, также хранится и отображается в приложении.

Платформа упрощает для жителей стран ЕАЭС процедуру перемещения между странами, при этом обеспечивая соблюдение действующих требований, указывают в российском кабинете министров. Помимо информации о действующих в той или иной стране союза санитарно-эпидемиологических правилах и нормах приложение содержит список верифицированных лабораторий и дает возможность ответственным лицам проверять результаты теста при въезде как визуально (зеленый цвет QR-кода "свежего" теста), так и с помощью стандартного считывателя QR-кодов на любом смартфоне.