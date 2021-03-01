Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных 21 млн пользователей VPN-сервисов

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор проводит проверку информации об утечке данных 21 млн пользователей VPN-сервисов, в том числе из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Информация и обстоятельства проверяются. В соответствии с действующим законодательством, в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен", - сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на портал CyberNews сообщил, что в сеть попала база данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов, в том числе из России. Вместе с тем какой-либо подтвержденной информации о масштабах этой утечки для российских пользователей пока нет.