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Роскомнадзор проверяет информацию об утечке данных 21 млн пользователей VPN-сервисов

В случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен, указали в ведомстве

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор проводит проверку информации об утечке данных 21 млн пользователей VPN-сервисов, в том числе из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Информация и обстоятельства проверяются. В соответствии с действующим законодательством, в случае принятия решения судом доступ к сайтам, незаконно распространяющим персональные данные, будет ограничен", - сказали в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на портал CyberNews сообщил, что в сеть попала база данных 21 млн пользователей популярных VPN-сервисов, в том числе из России. Вместе с тем какой-либо подтвержденной информации о масштабах этой утечки для российских пользователей пока нет.

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Россия
Пандемия COVID-19
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