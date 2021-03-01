Кузнецова: информацию о запрете высаживать детей-безбилетников надо разъяснять на местах

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Информацию о законе, запрещающем высаживать из общественного транспорта детей-безбилетников моложе 16 лет, нужно тщательным образом довести до сведения на местах. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя случай в пригороде Кирова, где 12-летнюю девочку высадили из автобуса из-за нехватки денег на проезд.

"Хочу напомнить, что с 7 марта вступит в силу подписанный президентом России закон, который запрещает высаживать из общественного транспорта пассажиров младше 16 лет, не оплативших проезд. В связи с проблемой высадки детей мы с 2016 года неоднократно поднимали вопрос необходимости внесения изменений в законодательство для исключения подобных ситуаций", - приводит слова омбудсмена ее пресс-служба.

"Теперь нужно тщательным образом довести до сведения всех действие этого закона, внести изменения в региональные нормативные акты и должностные инструкции", - подчеркнула уполномоченный.

Также Кузнецова выразила надежду, что случай с девочкой в Кировской области станет "последним инцидентом". "Информация о случившемся в Кировской области уточняется, проводит проверку прокуратура", - отметила она.

По данным СМИ, вечером 25 февраля кондуктор рейсового автобуса высадила из автобуса девочку, которая не смогла оплатить проезд. Согласно размещенной в соцсетях информации об инциденте, девочка возвращалась вечером с занятий и не смогла оплатить проезд - не хватило одного рубля. Также у ребенка разрядился телефон. При этом всю прошлую неделю в Кировской области в вечернее время температура воздуха опускалась до минус 25 градусов.

Надзорное ведомство оценит соблюдение работниками автотранспортного предприятия требований закона об организации пассажирских перевозок и об охране жизни и здоровья несовершеннолетних.