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Минпросвещения намерено в два раза сократить перечень специальностей в колледжах

В ведомстве отметили, что многие программы будут объединены или трансформированы

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения намерено обновить перечень профессий и специальностей в колледжах, сократив его в два раза. Об этом в интервью "Российской газете" заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - сообщил он.

Глушко отметил, что многие программы будут объединены или трансформированы, другие переведены на уровень профессионального обучения, то есть их можно будет дополнительно освоить во время обучения в колледже. По ряду профессий и специальностей "произойдет укрупнение". "Например, действующие три профессии - "Мастер общестроительных работ", "Арматурщик" и "Слесарь по строительно-монтажным работам" - укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций", - привел пример Глушко.

Он также добавил, что Минпросвещения планирует сокращение сроков обучения по отдельным программам.

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