В ДР Конго количество инфицированных вирусом Эбола увеличилось до 11

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Три новые случая заболевания лихорадкой Эбола зафиксированы на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), общее количество инфицированных достигло 11. Об этом заявил в понедельник Юджин Нзанзу Салита, министр здравоохранения в правительстве провинции Северное Киву.

На текущий день были обнаружены 11 инфицированных вирусом Эбола, четверо умерли, двое выздоровели, приводит слова министра агентство Reuters.

Нынешняя и 12-я по счету в ДРК вспышка вируса Эбола началась 1 февраля текущего года, когда в больницу города Бутембо обратилась женщина, у которой в минувшем году лихорадкой Эбола переболел муж. Через два дня она умерла. Сейчас в регионе ведется вакцинация населения от Эболы.

Район Бутембо был одним и эпицентров десятой вспышки вируса Эбола, которая произошла с 1 августа 2018 года по 25 июня 2020 года. В ее ходе заразились 3 470 человек, 2 287 умерли.

Первый случай заболевания человека вирусом Эбола был зарегистрирован на территории современной ДР Конго в 1976 году. Смертность во время первых вспышек составляла до 90%. Благодаря появлению вакцины эта цифра сейчас сократилась почти до 40%. В ДР Конго с августа 2018 года для противодействия Эболе используется вакцина фармацевтической группы Merck, в январе 2020 года в стране начала применяться также и вакцина компании Johnson & Johnson.

Самая крупная вспышка вируса Эболы по количеству инфицированных произошла в 2014 - 2016 годах в Западной Африке. Число ее жертв достигло более 11 тыс.