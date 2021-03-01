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Пандемия COVID-19

Молдавия поделится с Приднестровьем вакциной AstraZeneca

В первую очередь вакцинируют медработников

КИШИНЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Власти Молдавии планируют направить в непризнанное Приднестровье часть полученных от Румынии в качестве гуманитарной помощи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом сообщила в понедельник молдавский президент Майя Санду.

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"Вакцинация - самый эффективный способ остановить распространение заболевания, снизить заболеваемость и сохранить жизни людей", - заявила она.

"В этом нет и не будет ни политики, ни геополитики. Я буду руководствоваться исключительно интересами наших граждан. А интересы наших граждан - это быстрая вакцинация как можно большего числа людей, вне зависимости от того, приходят эти вакцины с Запада или с Востока. Ковид не проводит разделительных линий. На левом берегу, где проживают наши граждане, потребность в вакцинах также велика. Поэтому было решено, что часть вакцин, которые мы получаем, выделяется для жителей Приднестровского региона, в первую очередь для медработников, работающих на первой линии борьбы с пандемией", - написала Санду в своем Telegram-канале.

В Молдавии во вторник будет дан старт вакцинации населения. К настоящему времени республика получила в качестве помощи 21,6 тыс. доз препарата AstraZeneca от Румынии, также в марте здесь ожидают еще около 14,4 тыс. доз вакцины через международный механизм COVAX. В Молдавии также одобрены к применению препарат компании Pfizer и российская вакцина "Спутник V", которая, как сообщил бывший президент Игорь Додон, может быть доставлена в республику в течение двух недель. Согласно национальной программе вакцинации от коронавируса, на первом этапе препарат получат медработники, затем наступит очередь пожилых граждан и госслужащих, на третьем этапе привиться сможет остальное население.

Теги
МолдавияСанду, МайяПандемия COVID-19
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