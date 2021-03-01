В ВОЗ заявили, что вторая волна пандемии в мире не закончилась, хотя идет на спад

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Вторая волна пандемии коронавируса еще не закончилась, хотя заметно идет на спад. Об этом заявила в понедельник представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Вторая волна не закончилась, хотя она хорошо идет на спад", - отметила она, оговорившись, что в некоторых странах наблюдается подъем заболеваемости.

Вуйнович подчеркнула важность соблюдения мер по защите от коронавируса, поскольку он быстро распространяется, а у населения еще не сформирован иммунитет. "Это значит, что недостаточно людей имеют иммунитет, чтобы не заболеть, и из-за этого, к сожалению, мы не можем говорить об окончании пандемии. Надо быть осторожными, прививаться, чтобы поднять этот специфический иммунитет, который позволит бороться против вируса каждому человеку. И когда достигнем где-то 75% (иммунной прослойки населения - прим. ТАСС), <...> тогда можем говорить, что мы можем контролировать пандемию", - пояснила представитель организации.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 114,1 млн человек, свыше 2,5 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 4 257 650 случаев заражения, выздоровели 3 823 074 человека, умерли 86 455. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.