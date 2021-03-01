Подозреваемого в наезде на пешеходов в Астрахани водителя арестовали на 10 суток

АСТРАХАНЬ, 1 марта. /ТАСС/. Кировский районный суд Астрахани арестовал на 10 суток 26-летнего водителя, подозреваемого в наезде на супружескую пару, за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, сообщили ТАСС в суде.

"10 суток [административного] ареста", - сказали в суде, уточнив, что арест наложили за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону, уголовное дело после аварии передали из УМВД в следственное управление СК по Астраханской области для дальнейшего расследования.

Авария произошла утром 28 февраля на улице Адмиралтейской в Астрахани. Молодой человек, управляя Toyota Camry, врезался в другой автомобиль, который пропускал пешеходов. "В результате аварии 26-летний водитель Toyota сбил двух пешеходов - супружескую пару. Также пострадал водитель другой иномарки", - сказали в пресс-службе. Мужчина вел себя неадекватно и оказывал сопротивление полиции.

По факту оказания сопротивления водителем Toyota при задержании проводится процессуальная проверка. Подозреваемый в ДТП от освидетельствования отказался. У него имеются неоплаченные штрафы за нарушения ПДД. Кроме того, он уклонялся от исполнения административного наказания, в связи с чем составлен административный материал.

Как сообщили журналистам в пресс-службе администрации губернатора региона, предполагаемый виновник аварии - сын бывшего депутата Астраханской областной думы.