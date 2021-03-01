Проблему качества воды в Дагестане предложили решить реконструкцией канала в Махачкале

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Канал имени Октябрьской Революции, питающий водой Махачкалу и Каспийск в Дагестане, требует реконструкции, которая позволит улучшить качество водоснабжения в регионе. Об этом сообщил врио главы республики Сергей Меликов в ходе проведения Дней Республики Дагестан в Совете Федерации в понедельник.

"Проблема [реконструкции] канала Октябрьской Революции - только за период исполнения обязанностей главы трижды возникали ситуации с отравлением жителей водой. В Каспийске и в Избербаше в связи с проблемами с водоснабжением вода до сих пор доставляется автоцистернами <...> Это такой сигнал, который надо немедленно решать", - сказал Меликов.

О планах по реконструкции канала на заседании комитета Совфеда рассказал заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, отметив, что при общей протяженности канала 91 км по территории Махачкалы проходит более 30 км, при этом на отдельных участках строения подступают непосредственно к каналу, в результате чего в воду попадает мусор и неочищенные стоки. По словам Абдулмуслимова, решить проблему может прокладка по руслу канала труб большого диаметра.

"Трасса канала проходит в открытом русле, большая часть облицована железобетоном <…> В поливной сезон на участке канала по городу Махачкала должны транспортировать воду порядка 16 кубов без учета потерь. Для пропуска такого объема воды потребуются трубы большего диаметра - порядка 2-2,5 м <...> С учетом всех расходов стоимость проекта колеблется в пределах 15-18 млрд рублей в ценах 2021 года", - сказал вице-премьер Дагестана.

Как отметил в ходе заседания комитета директор департамента мелиорации Минсельхоза РФ Дмитрий Сорокин, в федеральном министерстве позицию республики по реконструкции канала поддерживают, однако требуется уточнение технических решений. "Хотелось бы сначала посмотреть проектно-сметную документацию, за счет чего мы канал, который сегодня в бетоне, будем упаковывать в трубопровод. Это правильное решение, конечно, особенно с учетом того, что часть его расположена в центре города - это снизит и потери, и на качестве воды скажется положительно", - сказал Сорокин.

Канал имени Октябрьской Революции был построен в Дагестане в первые годы советской власти. Оросительно-обводнительный канал предназначен для водообеспечения засушливых и маловодных районов Терско-Сулакской и Приморской низменностей на территории Дагестана, а также городов Махачкала, Каспийск и Избербаш.