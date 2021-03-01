В Британии зафиксировали наименьшее с октября число смертей из-за COVID-19 за сутки

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Число пациентов, умерших в Великобритании за 24 часа от заболевания, вызываемого коронавирусом, составило 104, что стало самым низким показателем с 26 октября прошлого года. Как свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник на сайте правительственной информации, за сутки в стране было выявлено 5 455 новых случаев инфицирования - минимум с конца сентября.

Днем ранее власти сообщили о 6 тыс. случаев заражения и 144 летальных исходах. Всего в Великобритании умерли свыше 122,9 тыс. заразившихся коронавирусом, что является самым большим показателем в Европе. Число выявленных случаев инфицирования превысило 4,18 млн. Темпы распространения вируса снижаются с начала января, когда в сутки отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев и более 1 тыс. смертей.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в Великобритании с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма коронавируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начнет ослабляться с 8 марта.

22 февраля премьер-министр страны Борис Джонсон представил план постепенной отмены ограничительных мер. Первыми начнут работать школы, а уже с 12 апреля в случае улучшения эпидемиологической обстановки откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство остающихся ограничений.

Ряд британских СМИ опасаются, что планы правительства могут быть скорректированы на фоне обнаружения в стране новых штаммов коронавируса, в частности, разновидности P.1, впервые выявленной в бразильском Манаусе. В воскресенье медицинские власти Англии и Шотландии сообщили о том, что в этих частях Соединенного Королевства зафиксировано по три случая заражения бразильским вариантом вируса.

Вакцинация в Великобритании

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля, в соответствии с планами правительства, первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.

Согласно обнародованным в понедельник правительственным данным, в настоящий момент привиты 20,2 млн человек - более 30% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Пока что в королевстве делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета.