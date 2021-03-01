Лига безопасного интернета нашла за три дня 400 ссылок с рекламой наркотиков в Twitter

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Лига безопасного интернета всего за три дня зафиксировала в Twitter более 400 ссылок на ресурсы, пропагандирующие наркотические вещества. Об этом сообщила в понедельник ее директор, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в эфире телеканала "Россия-24".

"Если говорить об объявлениях о продаже наркотиков и ином таком контенте, связанном с наркотической продукцией, то за последние три дня мы обнаружили более 400 ссылок c такого рода предложениями в социальной сети Twitter", - сказала она.

Мизулина добавила, что также более 40 ссылок на информацию о суицидах были обнаружены за выходные.

Роскомнадзор в понедельник сообщил, что Twitter с 2017 года не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией. Кроме того, 25 февраля в ОП РФ был представлен антирейтинг соцсетей по наличию деструктивного контента, который возглавил Twitter.