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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" зарегистрировали в Словакии

Словакия стала 39-й страной в мире и второй в Европейском Союзе, которая одобрила применение российской вакцины
© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Российская вакцина "Спутник V" одобрена к применению в Словакии. Это вторая регистрация препарата в странах Европейского союза, следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций.

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"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Словацкой Республике. Словакия стала 39-й страной в мире и вторым государством в Европейском Союзе, которое одобрило применение вакцины "Спутник V", - указано в сообщении.

Ранее премьер-министр Словакии Игор Матович сообщил, что "Спутник V" ускорит темпы вакцинации жителей республики на 40%. Получение прививки препаратом будет добровольным. По его словам, многие граждане уже выразили желание вакцинироваться "Спутником V".

Словацкий премьер выразил благодарность главе Минпромторга РФ Денису Мантурову и руководителю Российского фонда прямых инвестиций Кириллу Дмитриеву за быстрое принятие положительного решения в ответ на просьбу республики о продаже вакцины. Первая поставка препарата в Словакию осуществлена 1 марта.

Теги
СловакияРоссияПандемия COVID-19
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