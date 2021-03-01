В мире за сутки выявили более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 113,82 млн, увеличившись за сутки более чем на 347 тыс. Согласно опубликованным в понедельник данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 7,2 тыс., превысив 2,52 млн.

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По состоянию на 18:03 мск 1 марта в ВОЗ поступили сведения о 113 830 168 инфицированных и 2 527 891 умершем. Число заразившихся увеличилось на 347 981, умерших - на 7 238.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более 48% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (169 603), на втором месте - регион Европы (109 136), на третьем - Восточное Средиземноморье (30 158).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 244 591. Далее следуют Индия (11 112 241), Бразилия (10 517 232), Россия (4 257 650), Великобритания (4 176 558), Франция (3 690 421), Испания (3 180 212), Италия (2 925 265), Турция (2 701 588), Германия (2 447 068), Колумбия (2 248 135) и Аргентина (2 107 365).