Въезд на Соловецкие острова разрешили по справке о прививке от коронавируса

ТАСС, 1 марта. Правила въезда на Соловецкие острова в Архангельской области изменились, попасть на их территорию можно по сертификату о прививке от кронавируса, а также по тесту с выявленными антителами IgG, сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на решение регионального оперативного штаба.

"Члены оперштаба одобрили изменение условий въезда на Соловки. Если на сегодняшний день обязательным было наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус методом ПЦР-диагностики, то теперь также будут учитываться справка о положительном тесте на антитела IgG, выданная не ранее чем за два месяца до заезда, и сертификат профилактической прививки от COVID-19, выданный не ранее, чем за шесть месяцев до дня заезда. Необходимо будет предоставить один из трех документов на выбор", - говорится в сообщении пресс-службы.

Губернатор Александр Цыбульский на заседании штаба обратил внимание на стабилизацию ситуации с коронавирусом в регионе. "Впервые за долгий период у нас появилась возможность начать сокращение инфекционных коек и вернуться к плановой медицинской помощи. Активно идет процесс вакцинации населения: количество вакцины в регион поставлено с запасом, мы обеспечены оборудованием, которое позволяет доставлять ее в самые отдаленные населенные пункты. В среднем в сутки вакцинируется порядка 1 тыс. человек", - приводит пресс-служба его слова.

С учетом изменения ситуации он предложил разрешить работу кафе и ресторанов до 01:00 с одновременным размещением за каждым столом до 20 человек уже к 8 марта. Сейчас учреждениям общепита разрешено принимать гостей до 23:00 "Если после мартовских праздников динамика снижения заболеваемости останется позитивной, эти ограничения будем окончательно отменять", - уточнил Цыбульский.

Для жителей области старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями будут сделаны исключения из режима самоизоляции при наличии прививки от коронавируса и соответствующего сертификата. Больничные для них могут быть продлены с 8 марта по 21 марта и с 22 марта по 4 апреля включительно. Детские оздоровительные лагеря уже весной смогут принять школьников при условии строго соблюдения всех противоэпидемических мер. Планируется начать подготовку стационарных организаций отдыха и оздоровления детей на территории региона к проведению летней оздоровительной кампании, отмечается в сообщении пресс-службы.

При этом до 30 марта ограничена деятельность в культурно-развлекательной сфере и работа кальянных.