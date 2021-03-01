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Пандемия COVID-19

ВОЗ намерена разработать рекомендации по сертификатам о вакцинации от коронавируса

В организации напомнили, что в свое время комитет по чрезвычайным ситуациям выступил против введения обязательного требования сертификатов от путешественников

ЖЕНЕВА, 1 марта. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в ближайшее время представит свои рекомендации относительно сертификатов о вакцинации от коронавируса для путешественников. Об этом заявил в понедельник на брифинге директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

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Он напомнил, что в свое время комитет по чрезвычайным ситуациям выступил против введения обязательного требования сертификатов от путешественников, поскольку охват вакцинацией тогда был слишком мал. "Однако охват вакцинацией становится все более широким, и вопрос обсуждается все активнее", - сказал он.

В ВОЗ, обратил внимание Райан, имеется специальная экспертная группа, "которая совместно с партнерами рассматривает вопрос адаптации мер в области общественного здравоохранения с учетом развертывания вакцинации". Также имеется группа, которая работает над проектом по электронным сертификатам о вакцинации.

"В настоящее время рассматриваются различные варианты, - подчеркнул эксперт. - И ВОЗ будет готова представить свои рекомендации по различным механизмам, в частности механизму блокчейн, посредством которых можно будет осуществлять проверку статуса вакцинации, в ближайшие дни или недели".

Райан отметил, что каждое государство принимает свое суверенное решение и проводит свою политику в области общественного здравоохранения. "Но необходимо учитывать, что при отсутствии универсального доступа к вакцинации возникают серьезные вопросы этического и правозащитного характера [при внедрении сертификатов о вакцинации]", - заметил он.

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ШвейцарияПандемия COVID-19
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