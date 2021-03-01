СМИ: Канада одобрит вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson в течение двух недель

ОТТАВА, 1 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Канады должно одобрить использование на территории страны вакцины от коронавируса, разработанной компанией Johnson & Johnson, в ближайшие две недели. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

По его данным, недавно Минздрав получил от Johnson & Johnson дополнительную информацию, которая требуется для окончательного одобрения препарата.

26 февраля канадский Минздрав разрешил использование вакцины компании AstraZeneca, поставки которой в североамериканскую страну начнутся в середине этой недели. Ранее регулятором были одобрены вакцины от коронавируса, созданные американскими компаниями Pfizer и Moderna. Вакцинация в Канаде началась 14 декабря прошлого года.

Оттава заключила контракты на поставку вакцин от коронавируса с такими компаниями, как AstraZeneca, Novavax, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Sanofi и GSK (GlaxoSmithKline). Всего Канада зарезервировала для себя более 400 млн доз вакцин.