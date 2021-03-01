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Bloomberg: на Amazon подали в суд в США по подозрению в расовой и гендерной дискриминации

По данным компании Wigdor LLP, корпорация принимает на работу чернокожих граждан "на низкие должности" и повышает их реже, чем белых сотрудников с тем же уровнем знаний

ТАСС, 1 марта. Американская юридическая фирма Wigdor LLP подала в суд на корпорацию Amazon в связи с сообщениями о дискриминации в отношении чернокожих граждан и женщин. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, иск был подан в понедельник в Вашингтоне. Согласно заявлению фирмы, Amazon принимает на работу чернокожих граждан "на низкие должности" и повышает их реже, чем белых сотрудников с тем же уровнем знаний. Кроме того, корпорацию обвиняют в дискриминации, притеснениях и нарушении закона о равной оплате труда. "Подобная практика особенно неблагоприятно сказывается на чернокожих женщинах, работающих в компании", - говорится в иске.

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