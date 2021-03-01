В Британии оценили степень защиты от симптомов COVID-19 вакцин Pfizer и AstraZeneca

ЛОНДОН, 1 марта. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech предотвращает развитие симптомов коронавируса у пациентов старше 70 лет в 57-61% случаев спустя четыре недели после инъекции первой дозы. Как говорится в распространенном в понедельник докладе Службы общественного здравоохранения Англии (PHE), у препарата британско-шведской AstraZeneca и Оксфордского университета этот показатель составляет 60-73%.

Ученые также заявили, что данные вакцины, используемые в Великобритании в рамках прививочной кампании, снижают более чем на 80% риск госпитализации людей в возрасте от 80 лет уже после одного укола. "Полученные результаты являются еще одним доказательством того, что вакцины способствуют снижению заболеваемости и спасают жизни", - отметила глава департамента иммунизации PHE Мэри Рэмзи.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что "препарат Pfizer показал 83-процентную эффективность в вопросе предотвращения летальных исходов". Как указали эксперты, обнародованные сведения были получены при исследовании более 7 млн пациентов в Соединенном Королевстве.

Кампания по вакцинации в Великобритании началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля в соответствии с планами правительства первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных коронавирусом. Это лица, проживающие в домах престарелых, и те, кто осуществляет за ними уход, контактирующие с больными медицинские и социальные работники, жители страны старше 70 лет, а также люди с исключительно слабым здоровьем. На втором этапе программы вакцинации, который должен быть завершен в мае, возможность сделать прививку получат все жители королевства старше 50 лет, а число вакцинированных превысит 30 млн.

Согласно обнародованным в понедельник правительственным данным, в настоящий момент привиты 20,2 млн человек - более 30% населения королевства. До конца июля возможность получить вакцину будет у всех жителей страны старше 16 лет. Британские власти ранее приняли решение увеличить интервал между введением двух доз с рекомендуемых трех недель до трех месяцев, чтобы в сжатые сроки успеть сделать прививки максимальному числу людей. Как подчеркнул на пресс-конференции 1 марта министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, 94% жителей страны намерены сделать прививку от коронавируса или уже ее сделали.