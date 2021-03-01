СМИ: Трамп с супругой привились от коронавируса в январе

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей еще в январе в Белом доме привились от коронавируса. Об этом сообщает в понедельник новостной портал Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа.

При этом неизвестно, какая вакцина применялась.

Бывший президент в ночь на 2 октября 2020 года сообщил в Twitter, что у него и его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот же день он прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида. 5 октября 45-й президент США покинул медучреждение и вернулся в Белый дом. Лечащий врач Трампа позже сообщил, что результаты тестов тогдашнего президента на новый коронавирус в течение нескольких дней были отрицательными.

Заражение также было выявлено у членов семьи Трампа и у ряда лиц, которые являлись сотрудниками администрации США.