Власти Чехии обязали работодателей тестировать сотрудников на коронавирус

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство Чехии обязало владельцев и руководство организаций и предприятий, на которых задействовано более 50 рабочих и служащих, еженедельно проводить тестирование сотрудников на коронавирус. Об этом сообщило в понедельник вечером Чешское телевидение .

На предприятиях и организациях, насчитывающих более 250 сотрудников, тестирование антигенными экспресс-тестами начнется в среду, а там, где их менее 250, но более 50, данный процесс стартует в пятницу. Более мелкие компании и те, которые перевели служащих на удаленный режим работы, от тестирования освобождены.

Контроль за выполнением данного требования властей возложен на санитарно-эпидемиологическую службу страны. На организации и предприятия, которые не будут проводить тестирование, должны накладываться штрафы в размере до 500 тыс. крон (около €20 тыс.). Их сотрудникам за уклонение от сдачи анализов могут выписываться штрафы до 50 тыс. крон (примерно €2 тыс.).

В ближайшие две недели, согласно Чешскому телевидению, тестирование на коронавирус должны пройти 2,1 млн рабочих и служащих 10 тыс. компаний. Решение кабмина нашло понимание у их владельцев и руководства, так как оно направлено на обеспечение бесперебойного производственного процесса в период эпидемии.

Чехия с населением 10,46 млн граждан относится к числу стран с наихудшей эпидемиологической обстановкой. Общее число инфицированных коронавирусом с начала эпидемии в республике, на территории которой распространяются британский и южноафриканский штаммы, достигло 1 240 051. От осложнений после заражения вирусом умерли 20 469 жителей.