В ВОЗ порекомендовали не применять гидроксихлорохин для профилактики COVID-19

ЖЕНЕВА, 2 марта. /ТАСС/. Препарат гидроксихлорохин не должен применяться в качестве средства для предупреждения заболевания COVID-19. С такой рекомендацией выступили во вторник эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Противовоспалительное лекарство гидроксихлорохин не должно применяться для предотвращения заражения людей, у которых нет COVID-19", - говорится в заявлении международной группы экспертов ВОЗ по разработке руководящих принципов.

"Эта настоятельная рекомендация основана на вызывающих высокую степень уверенности данных, полученных в ходе шести контролировавшихся исследований с участием более 6 тыс. человек", - отметили в организации. Согласно полученным свидетельствам, гидроксихлорохин "не оказал значительного эффекта на уровень смертности и госпитализации". В то же время с "умеренной степенью уверенности" эксперты констатировали, что этот препарат "не оказывает значительного эффекта на лабораторно подтвержденные случаи заражения и, вероятно, повышает риск пагубных последствий".

В этой связи экспертная группа ВОЗ пришла к выводу, что данное лекарство "больше не является приоритетом для исследований и что ресурсы следует использовать для оценки других, более перспективных лекарств для предотвращения COVID-19".