МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор зафиксировал превышение порога заболеваемости ОРВИ в одном субъекте России, сообщается во вторник на сайте ведомства.

"В Российской Федерации на 8-й неделе 2021 года недельный порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ) по совокупному населению был превышен в одном субъекте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в возрастных группах до 2 лет, от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ в субъектах РФ не зарегистрировано. В то же время среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости превышены в 11 субъектах страны.

В ведомстве добавили, что на восьмой неделе 2021 года среди циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие вирусы не гриппозной этиологии.

По данным Роспотребнадзора, прививки от гриппа и ОРВИ сделали 59% россиян (85,9 млн человек).