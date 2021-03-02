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В горных районах Камчатки объявили лавинную опасность

По данным синоптиков, на полуострове ожидаются метель и ветер с порывами до 20 м/c

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 марта. /ТАСС/. На Камчатке объявили повышенную опасность схода снежных лавин из-за циклона, который подойдет к берегам полуострова в ночь на среду, сообщается на сайте регионального противолавинного центра.

Лавинная опасность объявлена с 3 по 5 марта включительно по горным территориям Усть-Большерецкого, Елизовского, в том числе по территории Кроноцкого заповедника, Мильковского и Усть-Камчатского районов, города Петропавловска-Камчатского, а также вулканов Вилючинский, Козельский, Корякский и Авачинский.

По прогнозам синоптиков, в зоне атмосферного вихря 3 марта окажется весь полуостров. Непогода принесет метель и ветер с порывами до 20 м/c.

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