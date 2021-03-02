В Южной Корее сильный снегопад привел к перебоям в движении транспорта

СЕУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Около 700 автомобилей застряли на скоростном шоссе вдоль восточного побережья Республики Корея из-за сильного снегопада, обрушившегося на провинцию Канвондо вечером в понедельник. Как сообщили во вторник представители правительства страны, для расчистки снега мобилизовали около 100 единиц спецтехники и 160 военнослужащих, а застрявшим на шоссе водителям раздавали воду и одеяла.

По данным Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами, по состоянию на 06:00 2 марта (00:00 мск) на занесенной снегом трассе Сеул - Янъян зарегистрированы 53 дорожно-транспортных происшествия, 94 человека пострадали и один погиб.

По прогнозам синоптиков, в течение дня 2 марта в провинции Канвондо выпадет еще 10 см снега. На семи участках шоссе движение закрыто. Власти предупреждают о возможных перебоях в движении поездов.