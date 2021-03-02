Порывистый ветер и до пяти градусов тепла ожидаются в Москве второго марта

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки и гололедица ожидаются во вторник в Москве и Подмосковье, говорится на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Московском регионе температура поднимется до пяти градусов тепла, ночью в столице похолодает до двух градусов мороза, по области - до минус пяти.

Синоптики предупредили жителей столичного региона о порывах западного и северо-западного ветра до 15 м/с днем и до 17 м/с ночью. Желтый уровень опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве и Подмосковье до четверга, из-за гололедицы - до 14:00 вторника.

Атмосферное давление в регионе составит 743 мм ртутного столба.