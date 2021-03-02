В Кузбассе отменили самоизоляцию для пожилых и разрешили провести горнолыжный фестиваль

КЕМЕРОВО, 2 марта. /ТАСС/. Власти Кузбасса с 3 марта отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, который действовал с весны прошлого года из-за пандемии. Также разрешено проведение ежегодного фестиваля "Грелкафест" на популярном горнолыжном курорте Шерегеш, сообщает во вторник региональный оперштаб.

"Действие режима изоляции в домашних условиях для граждан 65 лет заканчивается 3 марта 2021. Разрешается с 4 марта работа кружков и секций, проведение досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания для граждан пожилого возраста", - говорится в сообщении.

В апреле на курорте на юге области запланировано закрытие сезона и традиционный фестиваль "Грелкафест", в рамках которого ежегодно с 2013 года проводится массовый спуск с горы в купальниках. В прошлом году эти мероприятия отменили из-за пандемии.

Также по решению региональных властей в марте в Кузбассе пройдут ярмарки, приуроченные к Международному женскому дню, и массовые празднования Масленицы на свежем воздухе. Все мероприятия должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

По данным регионального оперативного штаба, в Кузбассе зарегистрировано свыше 31,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели более 30,8 тыс. человек, умерли 558, остальные находятся под наблюдением медиков. Вакцинацию от коронавируса в регионе прошли уже более 55 тыс. человек, около 25 тыс. из них - граждане старше 60 лет.