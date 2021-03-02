В Хакасии завершили строительство дома для отшельницы Агафьи Лыковой

ТАСС, 2 марта. Строительство новой избы для отшельницы Агафьи Лыковой завершилось в заповеднике "Хакасский". Об этом ТАСС сообщил директор заповедника Виктор Непомнящий.

"Дом построен. Но пока она в него не переселилась", - сказал Непомнящий.

Ранее директор заповедника сообщал ТАСС, что Лыкова обратилась с письмом к бизнесмену Олегу Дерипаске с просьбой помочь в строительстве нового дома. Старая изба находилась в плохом состоянии. В свою очередь представитель бизнесмена заявлял, что Дерипаска согласился оказать помощь отшельнице. В декабре началось строительство новой избы для отшельницы.

Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, найденных геологами в 1978 году в Западных Саянах. Она живет в тайге одна, периодически с ней остаются добровольные помощники.

Семья Лыковых жила в изоляции с 1937 года, отшельники старались уберечься от влияния внешней среды, особенно в отношении веры. В момент обнаружения геологами таежных жителей было пятеро: глава семейства Карп Лыков, сыновья Саввин и Димитрий, дочери Наталья и Агафья. В 1981 году умерли трое из детей, а в 1988 году - отец Лыковых. Частью заповедника "Хакасский" заимка стала в мае 2001 года.