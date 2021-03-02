В Сочи на три месяца раньше срока расцвело растение - предвестник лета

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Вечнозеленый кустарник красивотычинник гибридный, который считается предвестником лета, распустился в сочинском дендрарии на три месяца раньше обычного. Это связано с теплой зимой и погодными аномалиями этого года, рассказала ТАСС ведущий научный сотрудник ФГБУ "Сочинский национальный парк" Галина Солтани.

"Красивотычинник цветет в начале июня. В этом году он решил расцвести сильно раньше срока. Мы видим, что из-за теплой зимы сдвинулись фенофазы растений [ежегодно повторяющиеся периоды развития], и они нас удивляют ранним или поздним цветением", - рассказала собеседница агентства.

На месяц раньше обычного распустилась магнолия Суланжа, наметила бутоны и первые цветы лавровишня, которая обычно распускается в апреле. Также готовится к раннему цветению дикая черешня, дающая бутоны в конце марта, на ветках деревьев уже пробиваются первые почки.

Сдвиг фенологической фазы у растений произошел из-за затяжной и безморозной осени, а также из-за погодных аномалий этого года. В связи с этим некоторые растения, например, камелия японская, которая распускается осенью, все еще не отцвела. А осеннее плодоношение вечнозеленого барбариса Сулье дополнило цветение золотыми ароматными цветками.

"Примечательно, что изменение сроков фенофаз отмечено не только у экзотов (привезенных растений), но и у аборигенных (местных) растений", - добавила Солтани.

Сочинский национальный парк площадью более 200 тыс. кв. метров занимает предгорья и горную местность в районе Сочи. Расположен на границе Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Краснодарского края и граничит с объектом всемирного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". На территории охраняемых зон нацпарка можно встретить краснокнижных животных и увидеть исчезающие растения, например особый вид самшитов.