Голикова: РФ не стала к праздникам разрешать рейсы в новые страны из-за опыта 2020 года

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Россия перед праздниками 23 февраля и 8 марта в этом году не стала расширять список стран, с которыми возобновлено авиасообщение, так как учла опыт прошлого года. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Несмотря на начинающуюся пандемию, несмотря на то, что уже "полыхала" Европа, несмотря на наши уговоры не ездить в прошлом году на 23 февраля и 8 марта, наши граждане уехали даже в закрытую Европу. <...> Чтобы не повторять ошибок, хотя понятно, что сейчас другая ситуация - у нас есть опыт, мы не пытались открываться с дополнительными странами до 8 марта и продлили приостановление авиасообщения с Великобританией", - сказала она.

По словам Голиковой, закрытие границ с Великобританией до 16 марта включительно - это "абсолютно осознанная позиция, связанная во многом с тем печальным опытом, который продемонстрировали наши граждане в прошлом году". "2 марта - такая своеобразная дата, когда у нас официально появился первый пациент, привезший в конце февраля новый коронавирус из Милана, - это точка отсчета, от которой у нас довольно быстрыми темпами по нарастающей, а мы ведем свой отсчет от 16 марта 2020 года, стала серьезно нарастать заболеваемость новой коронавирусной инфекцией", - пояснила она.

Как отметила вице-премьер, в целом Россия постепенно движется к открытию границ с другими странами. "Мы постепенно это делаем, и как только у нас появляется возможность открыть ту или иную страну, оперативный штаб принимает решение. Делаем это весьма аккуратно, у нас разработаны критерии, по которым мы отбираем страны, но не всегда все зависит от нас. Многие страны - и в первую очередь это связано с распространением заболеваемости у них - не готовы открываться или предлагают очень жесткие ограничительные меры при прилете в страну. Поэтому когда на оперативном штабе принимаются такие решения, мы взвешиваем все "за" и "против" и стараемся максимально обезопасить страну и наших граждан от завоза новой коронавирусной инфекции, в том числе мутирующих штаммов", - объяснила она.

В марте 2020 года РФ на фоне пандемии коронавируса приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Также было формально возобновлено авиасообщение с Эфиопией и Сейшелами, однако пока ни одна из авиакомпаний РФ не объявила о начале полетов в эти две страны. Однако в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15-го - с Арменией и Азербайджаном.