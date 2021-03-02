Капремонты и реконструкции школ искусств планируется провести в 76 регионах РФ в 2021 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Порядка 165 зданий учреждений культуры будет реконструировано и отремонтировано в 76 регионах РФ в 2021 году в рамках национального проекта "Культура". Об этом рассказала в интервью ТАСС вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В целом мы реализуем все мероприятия национального проекта "Культура". Несмотря на то, что был сложный год, продолжали модернизироваться библиотеки в регионах России, таких объектов было открыто 172. Должна сказать, что особое внимание в 2021 году будет уделено детским школам искусств, будет осуществляться их капительный ремонт и реконструкция. Это 165 зданий в 76 регионах", - сказала она.

Голикова добавила, что Государственная дума уже приняла в первом чтении инициированные президентом поправки в закон об образовании, которые позволят сохранить трехуровневую систему творческого образования - это детские школы искусств, училища, высшие учебные заведения.

"Мы ожидаем, что скоро они будут приняты в целом и закрепят особый статус творческого образования", - заключила она.