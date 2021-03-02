Совфед и Минтруд обсуждают включение срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Сенаторы обсуждают с Министерством труда и социальной защиты РФ включение срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию, реализация данной инициативы потребует 2 млрд рублей ежегодно, сообщила ТАСС зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Мы сейчас работаем с министерством труда и соцзащиты на предмет включения в стаж для назначения пенсии на льготных условиях службы в армии. Это нестраховой период, но, учитывая то, что служба в армии является конституционной обязанностью, у человека в отличие от других нестраховых периодов нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил", - сказала сенатор.

Она напомнила, что "по инициативе президента была внесена поправка в действующее законодательство, которая предусматривает назначение пенсии на льготных условиях именно для лиц, которые имеют длительный стаж работы", норма распространяется на мужчин, у которых 42 года стажа, и женщин, у которых 37 лет стажа.

Бибикова добавила, что в настоящее время период срочной службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях, при этом никакие нестраховые периоды в стаж работы для возможности досрочного выхода на пенсию не включаются. "Но если по времени ухода за ребенком, по периоду безработицы ситуация понятна, то есть человек не работал и стажа нет, то служба в армии вызывает много вопросов", - объяснила зампред комитета.

По ее словам, согласно представленному Минтрудом финансово-экономическому обоснованию, реализация данной инициативы потребует 2 млрд рублей ежегодно. По словам сенатора, в настоящее время обсуждаются возможные источники финансового обеспечения.

Закон, согласно которому в России начнется плавное увеличение пенсионного возраста, вступил в силу 1 января 2019 года. Переходный период продлится до 2028 года. Документ установил постепенное увеличение пенсионного возраста на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, вместо изначально предложенных кабмином 63. Также, по сравнению с первоначальным вариантом был сокращен на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин - с планировавшихся 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.