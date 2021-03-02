Кабмин упростил порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении оформления компенсационных выплат гражданам, ухаживающим за инвалидами и пожилыми людьми. При обращении за подобными выплатами россиянам не нужно будет подтверждение того, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, сообщает во вторник пресс-служба кабмина.

"Теперь при обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию. Также им больше не нужно собирать справки о смене места жительства подопечного. Все эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем", - говорится в сообщении.

Ежемесячные компенсации полагаются неработающим гражданам, ухаживающим за инвалидами I группы, а также за престарелыми людьми, которые нуждаются в постоянной помощи или которым исполнилось 80 лет, уточняет пресс-служба. Такие выплаты могут получать члены семьи или приглашенные помощники. Период ухода учитывается в страховом стаже и влияет на размер страховой пенсии.