Около 25 тыс. человек примут участие в чемпионате WorldSkills "Московские мастера"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Девятый открытый чемпионат профессионального мастерства "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia начался в столице, в нем примут участие около 25 тыс. человек, которые будут соревноваться до 19 марта по 268 компетенциям. Об этом сообщается во вторник на официальном портале мэра Москвы.

"Сейчас начался региональный чемпионат WorldSkills "Московские мастера", его можно с уверенностью назвать самым масштабным конкурсом профессионального мастерства как по количеству участников, так и по числу соревновательных дисциплин. Также в этом году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году", - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чьи слова приводятся в сообщении.

Конкурсанты соревнуются в семи основных блоках профессий, таких как сфера услуг и образования, информационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика. Соревнования проходят в двух возрастных категориях: с 16 до 22 лет (по 153 компетенциям) и с 10 до 16 лет (по 115 компетенциям).

Кроме этого, в рамках чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills пройдут очные и онлайн-встречи с представителями предприятий и работодателей, экспертами и руководителями образовательных учреждений столицы.

Чемпионат "Московские мастера" - крупнейшие профессиональные соревнования по стандартам WorldSkills Russia. В состязаниях принимают участие молодые профессионалы, лучшие из которых получат возможность войти в состав сборной команды Москвы и выступить на национальном чемпионате. Кроме того, они могут быть включены в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia и принять участие в европейских и мировых чемпионатах WorldSkills.