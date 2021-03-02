Мишустин прибыл в Алтайский край, где встретится с учителями и предпринимателями

БАРНАУЛ, 2 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Алтайский край, находящийся в списке регионов с наиболее низкими социально-экономическими показателями.

В Барнауле глава правительства посетит среднюю общеобразовательную школу №53, где встретится с педагогами, в том числе с участниками программы "Земский учитель". В школе Мишустин осмотрит инженерно-технологический центр, кабинет информатики и столовую, где с представителями родительского комитета обсудит в том числе вопрос организации горячего питания для учеников.

Также Мишустин побывает на Алтайском заводе прецизионных изделий. В программе посещения - встреча с представителями промышленности Алтайского края. Премьер ознакомится с работой цеха производства корпусов форсунок, цеха станкостроения, цеха обработки корпусных деталей топливной системы и цеха сборки современных топливных систем. В графике премьера запланирована встреча с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

В поездке Мишустина сопровождают министр труда и социальной защиты Антон Котяков, министр просвещения Сергей Кравцов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.