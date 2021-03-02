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Сирены оповещения о ЧС включатся в нескольких регионах России 3 марта

В некоторых субъектах страны информацию будут передавать в общественном транспорте, к примеру, в Красноярском крае
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Проверка систем оповещения населения с включением сирен пройдет в ряде регионов России 3 марта. Об этом говорится в сообщениях на сайтах нескольких региональных главков МЧС РФ.

Проверка начнется около 10:30-11:00 по времени региона. В рамках нее, кроме включения сирен, по радио и телевидению будут переданы речевые сигналы. В некоторых субъектах страны информацию будут передавать в общественном транспорте, к примеру, в Красноярском крае. В МЧС попросили граждан не паниковать, помня, что это тренировка.

Проверка коснется не всех регионов. Так, в Москве сирены включаться не будут, информировали ТАСС в столичном ГУ МЧС РФ.

По инициативе МЧС России с этого года подобные проверки будут проходить дважды в год. Очередная запланирована на 2 октября. Также ведомство планирует начать информировать население о возможных ЧС через интернет.

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