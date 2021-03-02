В Севастополе запустили новый водозабор на реке Бельбек

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 марта. /ТАСС/. Новый водозабор на реке Бельбек в Севастополе запущен в тестовом режиме и работает без сбоев, сообщил во вторник журналистам замгубернатора Николай Жигулин.

"В тестовом режиме, без нагрузок работа ведется. Тестируем оборудование, смотрим, как ведут себя все механизмы, узлы учета, автоматика. На утро сбоев не зафиксировано. Промывка полностью закончена, емкости, которые находятся на площадке, - 4 тыс. кубов - наполнены. Работа в штатном порядке, никаких сбоев на сегодняшний день не происходит", - сказал Жигулин.

Он отметил, что подача из нового водозабора пока не выведена на полную мощность. "Это опытная эксплуатационная подача, еще не в тех объемах, которые мы планировали. Сегодня мы тестируем оборудование, смотрим, как себя ведут все механизмы. Когда все уже наладится в ближайшие пару-тройку дней, конечно, мы подачу воды из Чернореченского водохранилища (из которого снабжается сейчас город) ограничим, чтобы ее там аккумулировать, накапливать на засушливый летний период", - рассказал он.

Водозабор построен силами Минобороны благодаря федеральному финансированию. Объем воды, который планируется получить из реки Бельбек во время весеннего половодья, позволит закрыть вопрос с дефицитом воды в Севастополе на полгода.

По словам замгубернатора Севастополя, забор воды сейчас также ведется из Кадыковского карьера, завершить его планируют в начале июня. Также в городе реализуется трехлетняя программа по устранению незаконных врезок и устранению протечек в трубах. "Графики ограничения подачи на город не вводились, и в ближайшее время пока не планируется этого делать", - добавил Жигулин.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова в воде. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.