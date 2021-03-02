В "Единой России" просят Роспотребнадзор пересмотреть новые СанПиН по уборке в подъездах

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Новые санитарно-эпидемиологические правила эксплуатации помещений, обязывающие проводить ежедневную влажную уборку в подъездах, могут привести к удорожанию жилищных услуг, их необходимо доработать, считает координатор партпроекта "Единой России" "Школа грамотного потребителя", председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ, депутат Мосгордумы Александр Козлов.

"С 1 марта в России начали действовать новые СанПиН о содержании поселений и эксплуатации помещений. Согласно документу, влажная уборка с применением чистящих и моющих средств в подъездах многоквартирных домов должна будет проводиться ежедневно. Это может спровоцировать конфликты между управляющими организациями и жителями домов", - приводит мнение Козлова пресс-служба "Единой России" во вторник.

В этой связи депутат подготовил обращение в Роспотребнадзор с просьбой скорректировать новые нормы. "Вероятно, Роспотребнадзор исходил из вызова прошлого года. Во время пандемии все понимали и принимали необходимость таких мер. Постепенно возвращаясь к прежним, допандемийным реалиям, важно исходить из возможностей жильцов, от которых и зависит, будет ли оказываться данная услуга", - подчеркнул он.

Козлов отметил, что ежедневная уборка всего дома требует "гораздо больших ресурсов - как человеческих, так и бытовых (тряпки, химия, вода), а оплачивать их должны будут собственники жилья". "Если жители не согласятся, то управляющая организация не сможет выполнять эти функции. При этом штрафы ей будут выписывать", - добавил он.

По словам Козлова, "нельзя допустить возникновения конфликтов между управляющими организациями и жителями, создавать заведомо невыполнимые обязательства". "Важно приостановить действие документа и переписать его с участием профессионального сообщества", - подчеркнул он.