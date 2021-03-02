Коэффициент распространения коронавируса в Москве поднялся до 1,29

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Москве продолжил рост и достиг отметки 1,29, до которой он в последний раз поднимался 7 октября 2020 года. В среднем по России этот показатель во вторник вырос до 0,98, это максимальный уровень с 1 февраля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Ниже единицы коэффициент удерживается только в семи из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших. Это Нижегородская и Воронежская области (0,98), Иркутская область (0,96), Ростовская область (0,95), Красноярский край (0,93), Свердловская область (0,91) и Архангельская область (0,84).

В Подмосковье показатель поднялся до единицы, а в Санкт-Петербурге он за сутки не изменился и остался на отметке 1,02.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.