В Кремле заявили, что процесс учреждения Ассамблеи народов РФ завершится в ближайшее время

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Процесс учреждения общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" завершится в ближайшее время. Об этом во вторник заявил замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов на заседании президиума РАН.

По словам Магомедова, в стране в целом "уже сформирована эффективная система управления в сфере межнациональных отношений", осталось только завершить создание Ассамблеи народов России.

"Идет процесс ее учреждения, в течение ближайшего времени организация будет учреждена. Можно сказать, у нас в этой сфере [межнациональных отношений] уже все необходимые государственные, системные решения приняты, остается дело за реализацией", - сказал замглавы администрации президента.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин придает большое значение вопросам национальной политики, государственного языка и языков народов страны. По словам Магомедова, обеспечить эффективность проведения политики в сфере межнациональных отношений можно только при активном сотрудничестве с научным и экспертным сообществом.

Указ о создании общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре прошлого года. Согласно документу, организация создается в целях совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия. Учредителем ассамблеи определено Федеральное агентство по делам национальностей.

Проект концепции языковой политики

По мнению Магомедова, проект концепции государственной языковой политики нуждается в доработке.

"Первое знакомство показало, что некоторые положения разрабатываемой концепции еще нуждаются в существенной доработке", - сказал замглавы администрации президента. Он указал, что документ "должен прямо соответствовать государственной стратегии и государственной национальной политике", но этой основополагающей доктрине проект концепции пока не соответствует. Магомедов добавил, что в документе пока присутствуют противоречия, в частности в терминологии. "В целом его надо поправлять", - указал он, выразив уверенность, что "эта работа будет завершена и документ будет целостным".

Замглавы администрации президента РФ при этом отметил, что "разработчики концепции уже проделали большую работу, проанализировали предложения, в том числе учли международный опыт". Он обратил внимание на то, что в работу вовлечены институты РАН, профильные правительственные комиссии, рабочие органы Совета по русскому языку и Совета по межнациональным отношениям.

"Задача документа заключается в том, чтобы обеспечить поддержание баланса российской языковой ситуации и обеспечить условия повышения роли русского языка как государственного, условия для сохранения и развития всех языков народов России", - подчеркнул Магомедов. Он уточнил, что "в качестве баланса понимается повсеместное и полноценное функционирование русского языка как государственного языка Российской Федерации и при этом обеспечение необходимых условий функционирования и развития всех государственных языков субъектов и языков народов России, причем на добровольной основе".

"Главная наша цель - это укрепление единства российской нации. Одновременно мы ставим вторую задачу - сохранение этнокультурного многообразия народов России. Наше единство в этом многообразии", - отметил Магомедов.

По итогам заседания Совета по русскому языку, которое состоялось 5 ноября 2019 года, президент России Владимир Путин поручал представить предложения по разработке концепции государственной языковой политики РФ.