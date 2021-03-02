В Подмосковье врачи спасли мужчину с 90-процентным поражением легких и коронавирусом

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Врачи Домодедовской городской больницы спасли 56-летнего мужчину с тяжелым воспалением легких и подтвержденной коронавирусной инфекцией. Во время диагностики у пациента выявили четвертую степень поражения легких, об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"В Домодедовскую центральную городскую больницу поступил 56-летний пациент с тяжелым воспалением легких и подтвержденной новой коронавирусной инфекцией. Во время диагностики у пациента определили 4-ю степень поражения легких - поражено было 90% легочной ткани", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов, которого цитирует пресс-служба, мужчина поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, поэтому его незамедлительно определили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. "За помощью в лечении пациента мы обратились к торакальным хирургам МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, которые установили дренаж для лечения образовавшегося бронхоплеврального свища. Общими усилиями состояние пациента удалось стабилизировать, он пошел на поправку. Всего мужчина провел на больничной койке 98 дней", - рассказал Осипов.

В министерстве пояснили, что в настоящее время мужчина выписан из больницы на амбулаторное лечение и наблюдение врача по месту жительства.