Власти Хабаровского края расширят сервисы для социально ориентированных НКО в регионе

ХАБАРОВСК, 2 марта. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены в этом году расширить перечень сервисов, предоставляемых для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), работающих в регионе. Об этом сообщил во вторник врио губернатора Михаил Дегтярев в рамках встречи с руководителями таких организаций.

"Мы сегодня пересматриваем меры поддержки некоммерческого сектора, запланировали в 2021 году внедрить новые сервисы "Облачная бухгалтерия", сервис для поставщиков услуг, "Юридическая помощь" и "Календарь СОНКО",- сказал Дегтярев. Он отметил, что действующие в регионе некоммерческие организации объединяют людей, сохраняющих ценности семейного воспитания, защищающих природу, берегущих память поколений, образовывающих детей и молодежь, занимающихся наукой и благотворительностью. "Знаю о работе социально ориентированных некоммерческих организаций, вижу добрые дела, стремление помогать людям, победы в грантовых конкурсах. Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края", - подчеркнул врио губернатора.

В свою очередь в его пресс-службе пояснили, что в настоящее время регион входит в пятерку лидеров общероссийского рейтинга поддержки СОНКО и социального предпринимательства по версии Минэкономразвития РФ. "В регионе на конкурсной основе между социально ориентированными НКО разыгрываются субсидии из краевого бюджета, им возмещаются расходы на участие в различных мероприятиях и расходы, связанные с осуществлением уставной деятельности", - напомнили в пресс-службе. Кроме того, краевые организации принимают участие и в конкурсе на получение грантов главы государства.

Тем не менее, продолжили в пресс-службе, из 435 активно действующих в крае СОНКО финансовую поддержку получают только 27 проектов. "В связи с этим представители организаций обозначили необходимость проработки вопроса увеличения финансирования, организации межотраслевого взаимодействия с привлечением граждан, бизнеса и органов власти, а также обеспечения развития инфраструктуры поддержки гражданских инициатив", - заметили в пресс-службе.

В этой связи сам Дегтярев в рамках встречи отметил, что в регионе необходимо подумать о проведении гражданского форума "Хабаровский край - территория возможностей" в очном формате. Последний станет возможным, как только это позволят эпидемические требования, действующие для профилактики распространения коронавирусной инфекции. "Площадка позволит предметно обсудить партнерство СОНКО с органами власти, местного самоуправления и бизнес-сообществом в интересах жителей региона", - отметил Дегтярев в беседе с участниками встречи.