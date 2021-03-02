В Дагестане высадят 90 тыс. деревьев в память о погибших в годы войны

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Участники международной акции "Сад памяти" высадят в Дагестане в память о погибших в Великой Отечественной войне 90 тыс. деревьев. Именно столько жителей республики не вернулись в годы войны с фронта, сообщил во вторник ТАСС врио председателя Комитета по лесному хозяйству Республики Дагестан Вагаб Абдулхамидов.

"В ближайшее дни мы дадим старт весенней посадке молодых саженцев в рамках международной акции "Сад памяти", в память о погибших в годы Великой Отечественной войны дагестанцах. В годы войны, по разным подсчетам, с фронта не вернулись 90 тыс. наших земляков. Столько же деревьев будет высажено на территории республики", - сказал собеседник агентства. По его словам, деревья будут высажены на землях лесного фонда и в населенных пунктах.

"Уже разработали предварительный план-график, согласно которому будем организовывать эту работу. Посадка будет разделена на два этапа, весной и осенью - в зависимости от лесорастительных условий", - добавил он.

В 2021 году акция "Сад памяти" проводится по поручению президента страны и имеет особое значение для сохранения исторической памяти и подвига советского народа. Именно 80 лет назад началась Великая Отечественная война.

Акция была задумана как способ почтить павших в боях за родину. Владимир Путин поручил Министерству природы проводить международную акцию "Сад памяти" каждый год. В 2021 году планируется высадить 27 млн деревьев по числу погибших в войну.

В годы Великой Отечественной войны на фронт ушли 180 тыс. дагестанцев. За подвиги, совершенные в годы Великой Отечественной войны, 75 дагестанцев удостоены званий Героев Советского Союза и России, восемь человек стали полными кавалерами ордена Славы.